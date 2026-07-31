 Crollo di Pistunina, sequestrata una porzione dell'asse portante per gli accertamenti VIDEO

Crollo di Pistunina, sequestrata una porzione dell’asse portante per gli accertamenti VIDEO

Redazione

Crollo di Pistunina, sequestrata una porzione dell’asse portante per gli accertamenti VIDEO

venerdì 31 Luglio 2026 - 11:05

Le analisi sul reperto serviranno a chiarire le cause del cedimento strutturale, mentre prosegue l'ispezione della zona

Video di Tito Lanciano
MESSINA – Un pilastro portante dell’immobile venuto giù a Pistunina è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco e riposto all’interno di un contenitore dedicato. Nelle prossime ore il reperto sarà analizzato per accertare le reali condizioni della struttura e risalire alle cause che hanno determinato il disastro.

Crollo a Pistunina il giorno dopo 2

Sul posto i carabinieri hanno intanto provveduto a campionare il materiale metallico interno, trasferendolo in un centro specializzato per le valutazioni tecniche del caso. Gli accertamenti mirano a far luce sull’integrità dell’armatura e sulle eventuali criticità preesistenti nell’edificio.

Vdf a Pistunina

Nel frattempo, la salma estratta dalle macerie è stata trasferita in obitorio. Al momento resta l’unica fin qui individuata nell’area dell’intervento.

Vdf a Pistunina 3
Dopo il crollo a Pistunina, i soccorsi

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Crollo di Pistunina, trovato un corpo tra le macerie. Continuano le ricerche degli altri dispersi VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED