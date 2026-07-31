Crollo di Pistunina, sequestrata una porzione dell’asse portante per gli accertamenti VIDEO

Le analisi sul reperto serviranno a chiarire le cause del cedimento strutturale, mentre prosegue l'ispezione della zona

Video di Tito Lanciano

MESSINA – Un pilastro portante dell’immobile venuto giù a Pistunina è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco e riposto all’interno di un contenitore dedicato. Nelle prossime ore il reperto sarà analizzato per accertare le reali condizioni della struttura e risalire alle cause che hanno determinato il disastro.

Sul posto i carabinieri hanno intanto provveduto a campionare il materiale metallico interno, trasferendolo in un centro specializzato per le valutazioni tecniche del caso. Gli accertamenti mirano a far luce sull’integrità dell’armatura e sulle eventuali criticità preesistenti nell’edificio.

Nel frattempo, la salma estratta dalle macerie è stata trasferita in obitorio. Al momento resta l’unica fin qui individuata nell’area dell’intervento.

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