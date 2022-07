Messina dice addio all'ecomostro sotto al pilone. Ecco cosa ne sarà dell'area VIDEO - Tempostretto

Un'arena a cielo aperto con camminamento e pista ciclabile. L'assessore Dafne Musolino ci svela cosa diventerà l'ex Seaflight

Servizio di Silvia De Domenico e Giuseppe Fontana

MESSINA – L’ex Seaflight non esiste più. Completata la demolizione dei manufatti abusivi in cemento e dello scheletro di ferro blu si procederà allo smaltimento e pulizia dell’area. L’ecomostro, un tempo cantiere navale, che per decenni ha deturpato il panorama dello Stretto di Messina sarà solo un vecchio ricordo.

Un grande risultato dell’ex giunta De Luca, un progetto che verrà portato avanti dalla giunta Basile. Ecco cosa ne sarà dell’area che affaccia su uno dei panorami più belli al mondo. A raccontare il progetto ai nostri microfoni è l’assessore Dafne Musolino.

“Il progetto è stato già depositato sul portale del Demanio Marittimo Regionale”, spiega l’assessore con delega alle politiche ambientali e del mare del Comune di Messina. E continua: “E’ prevista la realizzazione di un’arena a cielo aperto che avrà il proscenio più bello del mondo. Con un camminamento e una corsia ciclabile che le passerà intorno, poi un’area dedicata ai parcheggi perchè altrimenti sarebbe difficile fruirne. E’ un grande traguardo quello che abbiamo raggiunto. Finalmente l’ecomostro è stato eliminato e quindi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.