Messina e i suoi talenti. I fumettisti del futuro  VIDEO - Tempostretto

Conosciamo Valentina Perrone e Carmelo Chillè, due dei tanti giovani fumettisti messinesi, talentuosi e determinati

Di Emanuela Giorgianni, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – La nostra città è piena di talenti, più di quanto immaginiamo. In particolar modo, sono tanti i giovani fumettisti, che grazie a Messina, e proprio qui, hanno capito di voler fare questo nella vita.

Valentina e Carmelo

Ne abbiamo parlato con Valentina Perrone e Carmelo Chillè nella bellissima cornice del Museo Regionale di Messina. Scoperta questa passione già tra i banchi del liceo artistico Statale “Ernesto Basile” (grazie a una professoressa d’eccezione, Michela De Domenico, e ai laboratori organizzati con Lelio Bonaccorso), hanno, poi, coltivato il loro dono, raggiungendo diversi traguardi e ambendone a sempre nuovi.

La forza del fumetto sta nel suo linguaggio che raggiunge tutti, avvicina alle storie realizzate, permette di creare, di inventare, anche di denunciare, facendosi al tempo stesso strumento artistico e narrativo.

Mesogea

E, pian piano, la città sta comprendendo il valore dei suoi talenti e la necessità di investire in essi. Vi è, infatti, finalmente, una casa editrice messinese a dedicarsi al fumetto: Mesogea. Tra gli ultimi lavori, proprio il graphic novel “Nel ventre dell’orca“, di Michela De Domenico.

Queste conquistate possibilità, insieme al forte fermento culturale che parte proprio da loro fumettisti, stanno tracciando nuove strade per la nostra città, per la bellezza che possiede e per il suo futuro.

