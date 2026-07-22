 Messina festeggia la seconda Bandiera Blu. La consegna delle targhe ai Comuni della provincia VIDEO

Messina festeggia la seconda Bandiera Blu. La consegna delle targhe ai Comuni della provincia VIDEO

Silvia De Domenico

Messina festeggia la seconda Bandiera Blu. La consegna delle targhe ai Comuni della provincia VIDEO

mercoledì 22 Luglio 2026 - 13:29

Basile: “Lavoreremo anche per il riconoscimento Green Key, marchio di qualità ecologica per le strutture turistiche”

Messina festeggia per la seconda volta il riconoscimento della Bandiera Blu. “Non un traguardo ma un percorso iniziato nel 2019 e che ha premiato Messina in miglioramento continuo anno dopo anno”, ha commentato il sindaco Federico Basile. Al suo fianco nel giorno delle celebrazioni alla presenza della FEE, l’assessore Francesco Caminiti che sin dal suo insediamento nella Giunta De Luca ha lavorato affinché Messina ottenesse il riconoscimento.

Il percorso di sostenibilità e i comuni premiati

“Bandiera Blu non è solo qualità del mare ma ci sono altri elementi che i comuni devono rispettare per poter raggiungere il risultato”, commenta il presidente della FEE, Claudio Mazza. “I momenti più importanti sono prima del riconoscimento vero e proprio. È un percorso impostato al miglioramento continuo, una scelta di campo sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente”, ha aggiunto Mazza.

Insieme al Comune di Messina hanno ricevuto le targhe i comuni della Provincia, come Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Lipari, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Taormina e Tusa. Alle strutture balneari, invece, è stato consegnato un kit per il salvamento con zaino, maglie per i bagnini, cappellini, fischietti e pinze raccogli rifiuti.

La nuova sfida con la certificazione Green Key

Il sindaco Federico Basile festeggia il risultato e guarda già al futuro. “Stiamo già lavorando al riconoscimento Green Key”, annuncia. Si tratta di un marchio di qualità ecologica volontario assegnato a oltre 8500 strutture turistiche in 90 paesi del mondo.

Green Key è lo standard di eccellenza della sostenibilità nell’ospitalità turistica. Questo prestigioso marchio di qualità ecologica rappresenta l’impegno delle strutture all’osservanza dei rigorosi criteri Green Key stabiliti dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Green Key, come Bandiera Blu, viene assegnato a seguito di una procedura standardizzata che avvia un percorso di miglioramento soggetto a costante monitoraggio e verifica.

2 commenti

  1. Liuk 22 Luglio 2026 14:10

    S. Alessio è sporca e c’è chi dice che la sporcizia arriva da S.Teresa. E comunque il mare non ha confini.

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  2. Bruno 22 Luglio 2026 14:50

    Altro che Bandiera Blu maglia nera! A Torre Faro tutte le fontanelle sono prive di acqua e nelle spiaggia sottostante le cassette del villaggio non e stata installata nemmeno una doccia.

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