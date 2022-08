Messina. File all'imbarcadero ma la scelta di differenziare i flussi funziona VIDEO - Tempostretto

Percorsi differenziati per chi si imbarca e chi prosegue per la zona nord in queste ore

MESSINA – File in via Garibaldi in occasione del controesodo. Ormai da diverse settimane, e adesso siamo al momento più caldo, si assiste a file interminabili o comunque di diverse ore per imbarcarsi. Tuttavia, la scelta del comandante Stefano Blasco di differenziare il traffico cittadino da quello dei vacanzieri sta funzionando, a beneficio della viabilità. La zona è anche ben presidiata dalla polizia municipale.

“La scelta obbligata è quella di destinare al momento il tratto litoraneo interamente ai vacanzieri, in modo da evitare ripercussioni possibili sui cittadini. Gradualmente, la segnaletica sarà sempre più conosciuta e funzionerà sempre meglio. E questo è importante per la città”, sottolinea il comandante Blasco.

.La segnaletica mobile utilizzata è finalizzata a separare chi deve andare agli imbarchi, e viene indirizzato sulla via Libertà, mentre i cittadini diretti nella zona nord vengono indirizzati sulla direttrice Garibaldi – Giostra, come ha spiegato a Tempostretto lo stesso comandante. A chi arriva a Messina lasciando l’autostrada da Boccetta viene indicato (da un cartello) di spostarsi a destra, verso via Garibaldi, e di non procedere dritto.

C’è chi si confonde con Google Maps…

Tuttavia, alcuni automobilisti hanno fatto notare alla polizia municipale di essere stati tratti in inganno dalle indicazioni di Google Maps, che non tenevano conto della differenziazione dei flussi. Di conseguenza, questi turisti si sono trovati, loro malgrado, nella fila sbagliata.

