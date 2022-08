Messina. Frane, allagamenti e torrenti danneggiati nella zona nord VIDEO - Tempostretto

Il presidente della VI Muncipalità Pagano chiede un intervento urgente al Comune per i torrenti Guardia e Papardo

MESSINA – Disagi senza fine nella zona nord a causa del maltempo di stamattina. Nella statale 113, altezza Tono, si è verificata una frana, ostruendo quasi tutta la carreggiata. I residenti sono bloccati a Muti, frazione di Piano Torre, e un lettore ha segnalato pure l’isolamento a Contrada Mella, villaggio San Saba. Il torrente Giudeo ha reso non transitabile l’unica via d’accesso alla contrada. Con il Centro operativo comunale e l’assessore Minutoli, sta intervendo la Protezione civile.

La strada danneggiata a Torrente Papardo

Il presidente della VI Municipalità chiede interventi urgenti per i torrenti Papardo e Guardia

In particolare, risulta critica la situazione di Torrente Papardo e il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, ha chiesto al Comune un intervento urgente per i torrenti Guardia e Papardo. In quest’ultima zona, da una residenza per anziani fino all’ospedale, segnalate una quarantina di famiglie isolate.

La richiesta del presidente della VI Municipalità

A Torrente Guardia (nella foto in evidenza) la vegetazione ha bloccato il passaggio dell’acqua, creando non pochi problemi alla viabilità. Tra i maggiori disagi, a Ganzirri (lì la situazione è rientrata) e a Granatari, dove l’acqua, come avviene sempre con i temporali, non riesce a defluire.

Pagano: “Servono ingenti somme per risolvere problemi strutturali”

Per Pagano, che subito ha raggiunto le zone colpite, “si tratta di problemi strutturali. L’acqua non defluisce, con tombini e condotte sottodimensionati rispetto alla popolazione di oggi e fatiscenti. Per questo sono i primi a saltare, creando bombe d’acqua. Sono tombini di 40 o 50 anni fa, quando la popolazione era inferiore. Oggi servono ingenti somme per mettere in sicurezza il territorio”.

Torrente Papardo oggi

Puccio: “Senza interventi strutturali, torrenti e territorio a rischio”

Sull’argomento interviene pure Salvo Puccio, dirigente tecnico Amam: “A chi aspettava questi fenomeni per denigrare i lavori di pulizia delle caditoie, si ricorda che con questi eventi non c’è pulizia che tenga. Dalle Eolie alla Calabria oggi si contano danni enormi e criticità.

Le pulizie dei tombini (che non si eseguivano da decenni) servono a mitigare e velocizzare il deflusso delle acque e non ad evitare allagamenti quando vi sono queste situazioni di forti piogge in brevi intervalli di tempo. Altri interventi, di tipo strutturale e che sono già in appalto da Atm e dal Comune, permetteranno l’eliminazione di criticità localizzate”.

Aggiunge Puccio: “Per alluvioni del genere serviva non costruire lungo i laghi o i torrenti.

Detto questo…. Ringraziamo sempre che si tratti di pozzanghere e che non siano esondati torrenti o procvocato altri danni, come già purtroppo avvenuto in passato a Messina”.