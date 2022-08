Messina. Giorgia Meloni s'immerge al Vascone e promette di "risollevare l'Italia" VIDEO - Tempostretto

Stamattina al mercato la presidente di Fratelli d'Italia per le elezioni politiche e regionali

Di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Giorgia Meloni approda al Vascone in un clima infuocato, tra caldo e giornalisti, e promette di “risollevare l’Italia”. Tra una stretta di mano e una foto in mezzo a frutta e verdura, l’ex ministra e ora aspirante presidente del Consiglio ha voluto confermare la sua vocazione popolare.

Prima di entrare al mercato (nella foto la leader stamattina in uno stand) e incontrare i commercianti, la presidente di Fratelli d’Italia ha accennato all’agenda di governo nazionale e regionale: “Il blocco navale per i migranti è una priorità. Musumeci? Sarebbe stato ancora un ottimo presidente della Regione siciliana ma, per il bene della coalizione, abbiamo fatto un passo indietro”.

“Gli altri mi dipingono come un mostro, io parlo di programmi”

Ha aggiunto Meloni: “Con Salvini, anche lui oggi a Messina, non è un derby a distanza. Abbiamo 20 giorni per visitare 20 regioni e ci siamo detti che dobbiamo incrociare le agende ma non è facile. Ci incontreremo tra qualche ora. Per la Sicilia e per l’Italia, serve una missione europea diretta a bloccare le partenze. L’Italia non deve essere abbandonata sulla rotta Mediterranea. Bisognerebbe stabilire in Africa chi ha diritto a essere riconosciuto come rifugiato. La tendenza del governo italiano a fare arrivare migliaia di immigrati irregolari e poi pretedere che gli altri Paesi se li prendano non mi sembra sensata”.

Ha continuato la leader, in compertizione con Salvini per la guida del centrodestra: “De Luca in Sicilia? Non sono affascinata dai suoi metodi ma ognuno fa la sua campagna elettorale. Rispetto tutti ma non lo considero particolarmente in partita. In generale, io parlo di programmi; gli altri mi dipingono come un mostro”.

