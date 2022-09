Messina, gli impianti sportivi e la strategia di Gallo VIDEO - Tempostretto

Dai palazzetti ai campi, passando per le piscine: cos'ha detto il vice-sindaco

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – “Il lavoro di coinvolgimento delle società, l’esternalizzazione, va avanti”. Il vice sindaco e assessore allo sport Francesco Gallo, neo-eletto deputato, analizza il momento storico degli impianti sportivi messinesi. La mossa dell’amministrazione è quella di dare concessioni decennali o quindicennali alle società, “per rimodernare la struttura. Un processo che va avanti, anche se con qualche incertezza viste le nuove difficoltà. Ma tra lavori finanziati e fondi vari si continua a lavorare”. Gallo nomina il Pala Rescifina, il Pala Tracuzzi, il Pala Mili.

Gallo soddisfatto

Le concessioni alle società sono di diverso tipo. Già in passato il Comune ha dato in gestione due impianti fondamentali per la città a due società, da una parte il campo sportivo Marullo di Bisconte al Camaro e dall’altra l’impianto “Sciavicco” al Messina Rugby. Entrambe le strutture ora sono state rimodernate e ancora vedono opere di ammodernamento. Gallo è soddisfatto: “Sì, perché comunque i risultati elettorali ce lo confermano. Non mi riferisco alla mia persona, ma ai risultato del sindaco, regionali e nazionali. Ciò che non si è potuto fare è in corso e si farà, penso all’occasione di riqualificare completamente il Franco Scoglio”.