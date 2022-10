Messina. I 100 anni del poeta Bartolo Cattafi celebrati alla Biblioteca regionale VIDEO - Tempostretto

L'inaugurazione sabato alle 10 con l'esposizione bibliografica e alle 17 il convegno

MESSINA – Omaggio a un grande poeta in occasione del centenario. Sabato 22 ottobre, la Biblioteca regionale universitaria di Messina “Giacomo Longo”, in via I Settembre, dedica una giornata a “Bartolo Cattafi, il Poeta…l’Uomo. Incursioni biografico-letterarie” a partire dalle 10. Si parte con l’inaugurazione, con taglio del nastro, di un’esposizione bibliografico documentale e con una presentazione da parte della direttrice Tommasa Siragusa (nella foto). Il poeta Cattafi era nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 6 luglio 1922 e quest’anno la Regione siciliana ne ha celebrato la figura.

L’evento

Sottolinea la direttrice della Biblioteca: “Nell’ambito di una più ampia manifestazione, organizzata nel solco del centenario cattafiano, e in seno alle iniziative programmate dal Comitato scientifico, accolte e

finanziate dalla Regione siciliana, la Biblioteca regionale intende celebrare la sensibilità artistica e l’esperienza di vita dell’uomo che la incarna. Di mattina inauguriamo l’allestimento bibliografico, con due notevoli bibliografie tematiche. Un allestimento accattivante anche per i non addetti ai lavori. E, di pomeriggio, un convegno con accademici del Dicam, Dipartimento di civiltà antiche e moderne. In video un contibuto dell’artista Emilio Isgrò, che con Cattafi ebbe un rapporto intenso. Siamo pure in contatto con la moglie e la figlia, che daranno il loro saluto”.

Aggiunge Tommasa Siragusa: “L’esposizione prevede testi del poeta e di autori coevi che con Cattafi hanno condiviso la pulsione poetica e alcuni legami di sincera e profonda amicizia o di autentica riconoscenza. Citiamo e soltanto a titolo esemplificativo, Guglielmo Iannelli, Nino Pino, Bianca Garufi, Vann’antò, Giovanni Raboni, Carmelo Aliberti, Vittorio Sereni, Nino Ferraù, Melo Freni, Sergio Solmi.

L’esposizione bibliografico-documentale resterà visitabile fino al 25 novembre, di mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; nel pomeriggio soltanto il mercoledì dalle 15 alle 17:30.

L’inaugurazione alle 10, il convegno alle 17 nel segno di Cattafi

In apertura la Direttrice, Tommasa Siragusa porgerà il benvenuto e introdurrà i lavori. Seguiranno i contributi di Giuseppe Rando, già ordinario di Letteratura italiana; di Ella Imbalzano, associata di

Lingua e Letteratura italiana e di Giuseppe Amoroso, già ordinario di Letteratura italiana. Tutti appartenenti all’Università di Messina. Modererà la professoressa Rosa Maria Lucifora, associata di Lingua e Letteratura Latina Disu Potenza, Università della Basilicata, mentre le conclusioni saranno affidate alla professoressa Paola Radici Colace, già ordinaria di Filologia Classica Unime.

Seguiranno momenti di dibattito e confronto.

Quanti non potranno essere presenti fisicamente all’evento, potranno scrivere commentio quesiti che verranno posti ai relatori nel corso dell’incontro nei post dedicati sulla pagina Facebook della Biblioteca:

Per visite guidate di singoli, gruppi e scolaresche, la Biblioteca consiglia la prenotazione: urpbibliome@regione.sicilia.it – tel.090674564.



