Messina. "Il M5S primo partito in Sicilia" VIDEO - Tempostretto

Nella notte delle elezioni intervento di Antonio De Luc, deputato regionale ein corsa all'Ars

MESSINA – “Il Paese non ha capito l’agenda Draghi e Letta ha la responsabilità di aver rotto il campo progressista. Noi ci siamo a livello nazionale e in Sicilia saremo i primi come partito. Per la competizione regionale aspettiamo lo spoglio alle 14”. Era una scommessa, stanotte, quella di Antonio De Luca, deputato regionale del Movimento Cinquestelle e in corsa all’Ars, quella di puntare, ma in modo fondato, su un successo Cinquestelle, che si sta concretizzando con il primato in Sicilia, tra il 27 e il 30 per cento nell’Isola, e come secondo partito nel territorio provinciale messinese.