Messina. Incidente in via Salandra, una donna è stata estratta dall’auto VIDEO

Impatto tra due macchine e intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Incidente stamattina con ribaltamento di un’auto in via Salandra. Decisivo l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco per l’estrazione della donna che guidava. Si tratta di incidente stradale tra due auto, avvenuto all’incrocio tra via Salandra e via Giolitti, a Messina. L’urto ha causato il ribaltamento di uno dei due veicoli con all’interno una donna, cosciente ma fortemente indolenzita.

In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, i Vigili del fuoco, giunti sul posto con autopompa serbatoio (aps) e pick-up, hanno provveduto all’estrazione in sicurezza della conducente, applicando le procedure delle tecniche di primo soccorso sanitario (Tpss). L’operazione, condotta da personale specializzato e con il supporto di un istruttore Tpss capo squadra, ha previsto l’accesso dal lato guida, l’immobilizzazione con corsetto estricatore e collare cervicale e il successivo posizionamento sulla tavola spinale.

L’infortunata è stata poi affidata al personale sanitario del 118, giunto sul posto subito dopo. Sul luogo anche la Polizia municipale per i rilievi.