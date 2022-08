Messina. La "nuova" Villa Mazzini: i bambini tornano a giocare VIDEO - Tempostretto

Riaperta lo scorso 6 agosto, l'area ha riabbracciato subito grandi e piccini. C'è chi passeggia e chi gioca, sfruttando scivoli e altalene. In stand by bagni e acquario

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – Villa Mazzini ha riaperto i propri cancelli tre giorni fa, sabato 6 agosto, dopo 9 mesi di lavori. Una delle aree storiche del centro cittadino ha così potuto riabbracciare grandi e piccini, che in queste afose mattine estive utilizzano l’area per giocare o passeggiare, sfruttando l’ombra dei grandi alberi presenti. La villa si presenta pulita e ordinata come probabilmente non succedeva da anni, ma soprattutto riecheggiano le voci dei bambini, che finalmente sono tornati a poter sfruttare gli spazi e i nuovi giochi, sistemati dall’amministrazione.

Bagni e acquario

Tre gli scivoli, di cui uno per i disabili posto finalmente al centro dell’area giochi e non isolato sulla parte più a nord della villa. E ancora giochi vari, scivoli e palestrine, su cui bambine e bambini si fiondano per socializzare e giocare. Cosa manca? I bagni e l’acquario. Ma come già specificato in passato, si tratta di due interventi che non rientravano nei lavori assegnati in precedenza e per cui si provvederà nelle prossime settimane a pubblicare nuovi bandi, per nuove opere. Dalla fine dei lavori del 2 luglio alla riapertura del 6 agosto, con in mezzo l’installazione dei giochi, Villa Mazzini ora vede nuova luce. La speranza è che possa essere mantenuta pulita e curata, come si presenta oggi.