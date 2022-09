Messina. "La scuola La Pira - Gentiluomo cambia volto": l'annuncio della preside Lo Manto VIDEO - Tempostretto

Interventi di riqualficazione energetica, e non solo, su quattro plessi

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Prefettura, amministrazione e provveditorato hanno affiancato docenti, bambini e genitori all’inaugurazione dell’anno scolastico alla scuola elementare dell’Istituto Comprensivo La Pira, nel plesso di Bisconte. L’entusiasmo dei piccoli alunni è andato di pari passo a quello di mamme e papà presenti, quando la dirigente scolastica Luisa Lo Manto ha annunciato una serie di lavori che interesseranno, nei prossimi mesi, anche gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo. Una svolta importante per una scuola che copre una porzione molto ampia di territorio, nel pieno della III Circoscrizione.

Lo Manto: “Sono fiduciosa”

“Sono molto contenta – dichiara la dirigente Luisa Lo Manto – perché su sei plessi che abbiamo, uno è questo che è stato ristrutturato quattro anni fa, qui a Bisconte. Ora partiranno gli interventi su altri 4 plessi. La Pira 2 e Gentiluomo saranno interessate da interventi di riqualificazione energetica e non solo. Poi la palestra della scuola media, che sarà ristrutturata insieme al cortile esterno per renderlo uno spazio fruibile non soltanto all’attività fisica degli alunni.

E infine un altro progetto, gestito dalla scuola stessa con un finanziamento regionale, per gli spazi esterni della Gentiluomo. Sono fiduciosa, recupereremo tantissimo in termini di fruibilità e attrattività perché diventino luoghi di accoglienza per i nostri alunni”.

Articoli correlati