Messina. Scuola al via, istituzioni presenti: "Questo sarà un anno diverso" VIDEO - Tempostretto

Prefetta, sindaco e provveditore sono stati al fianco dei bambini della scuola di Bisconte e di Villa Lina-Ritiro. Vadalà: "Per noi è come capodanno"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – L’entusiasmo contagioso dei bambini della scuola elementare di Bisconte, uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo La Pira – Gentiluomo, e dell’Istituto Comprensivo Villa Lina – Ritiro ha avvolto i rappresentanti delle istituzioni cittadine, che hanno voluto porgere ai più piccoli un caloroso augurio di buon anno scolastico. Il provveditore Stello Vadalà, la prefetta Cosima Di Stani e il sindaco di Messina Federico Basile hanno parlato ai ragazzi, tra una poesia e una canzone, dopo aver cantato insieme l’inno e aver osservato il rito dell’alza bandiera.

Cosima Di Stani: “Questo è un anno differente”

La campanella, l’inno e poi le parole, a cominciare dalla prefetta Cosima Di Stani: “C’è grande piacere nel poter augurare ai bimbi e agli studenti anche più grandi un buon inizio di anno scolastico. Bisogna che le istituzioni siano vicini al mondo della scuola. L’anno che si apre è un anno differente dai precedenti, per fortuna non ci sono più situazioni connesse all’emergenza Covid e gli studenti possono respirare una nuova libertà, senza mascherine e restrizioni”.

“Il capodanno della scuola”

E i bambini sono felici quanto professori, presidi e provveditorato. “Per noi l’entusiasmo è alle stelle – racconta il provveditore Stello Vadalà – e a contagiarci sono stati i bambini. Ma per noi della scuola il 19, oggi, è come un capodanno. Questo è il capodanno della scuola”. Anche il sindaco Basile è soddisfatto: “La scuola è un elemento fondamentale per tutta una serie di ragioni e la presenza delle istituzioni continuerà ad esserci”.

Luisa Lo Manto: “Vicinanza delle istituzioni è fondamentale”

“Fondamentale sentire la vicinanza delle istituzioni – spiega la dirigente scolastica Luisa Lo Manto – anche perché le istituzioni scolastiche affondano le proprie radici nel contesto in cui esistono. Avere la vicinanza di Prefetto, sindaco e provveditore mostra un’attenzione importante ai bisogni delle nostre realtà”.

Sono temi, come Tempostretto, su cui torneremo con diversi approfondimenti.

Articoli correlati