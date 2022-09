Messina, l'epopea del mercato di Giostra: "Domani ancora qui". Basile: "Soluzione tampone va valutata" VIDEO - Tempostretto

La protesta, l'attesa e la promessa di un nuovo appuntamento: gli operatori non mollano. Il sindaco: "Le istanze personali devono rispettare l'interesse di tutti"

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Una lunga mattinata per gli operatori del mercato di Giostra, che da stamattina si sono appostati di fronte a Palazzo Zanca per chiedere risposte chiare all’amministrazione su dove dovranno tornare a lavorare. “Abbiamo fatto i salti mortali per poter avere tutti i pareri in tempi rapidi ma non siamo riusciti ad avere ancora ciò che ci era stato promesso, cioè la delibera firmata”, racconta Antonio Tavilla, in rappresentanza degli operatori.

Gli operatori: “Domani saremo qui”

Da inizio settembre il mercato di Giostra è stato “spostato” dalla strada, dalla parte bassa del viale, per tornare nell’apposita area di fronte l’ex Mandalari. Gli operatori hanno chiesto di poter restare in strada e con l’amministrazione si dialoga da settimane per trovare una soluzione, che potrebbe essere la parte alta dello stesso Viale Giostra. Piero Scorza, uno degli operatori, spiega che “lì siamo fuori mano, una specie di gabbia, un recinto. Molti hanno abbandonato per questo. Quella di oggi non è una proposta, noi chiediamo solo venga rispettato il nostro diritto al lavoro. Noi domani saremo nuovamente qui a cercare di risolvere la situazione”. “Abbiamo avuto quattro giorni di tour de force – prosegue invece Tavilla – per tentare di far rientrare gli operatori negli spazi proposti su strada nel viale Giostra alto, che sono piccoli per un’attività come la nostra. Ma avendo questi problemi seri di lavoro con il mercato sospeso ci siamo sacrificati tutti, limitando i rispettivi stalli, pur di essere tutti insieme. Restiamo fiduciosi”.

Basile: “Io il sindaco di tutti”

In mattinata sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Federico Basile: “Il mercato di Giostra era già nell’area di fronte l’ex Mandalari. Non era ‘confinato’, non è un termine che mi piace. Poi è stato spostato causa utilizzo dell’area per l’emergenza Covid. Non tre mesi ma otto mesi, poi è tornato nella sua location naturale. I mercali correttamente, in base alla loro visione, cercano spazio su strada. Abbiamo trovato una soluzione tampone che deve essere condivisa, ma vedremo se va bene per la città. Io sono il sindaco di tutti i cittadini e le istanze personali devono trovare una completa localizzazione nell’interesse della città. C’è questa localizzazione ‘intermedia’, ma vedremo”.