Messina. Ancora troppi relitti di barche nelle nostre spiagge - Tempostretto

Il comune si è impegnato a liberare le nostre spiagge dai relitti abbandonati di barche in disuso. Speriamo che si passi presto dalle parole ai fatti

MESSINA – L’estate scorsa il Comune su impulso e coordinamento dell’Assessore al Mare, Dafne Musolino, ha liberato alcune spiagge cittadine dai relitti di barche abbandonate che deturpavano gli arenili. Anche questa estate 2022 la giunta comunale ha disposto la rimozione di imbarcazioni che versino in evidente stato di deterioramento. Un lettore, attraverso una segnalazione WhatsApp inviata al 366.8726275 si chiede: “Torre Faro, sotto la Piazzetta dei Marinai: i fatti quando???” In particolare, le foto che ci ha inviato mostrano una barca ampiamente deteriorata che, come succede in questi casi, è diventata ricettacolo di rifiuti. Speriamo, dunque, che l’azione di bonifica parta presto e restituisca decoro a tutte le nostre spiagge.