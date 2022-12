Messina. "Natale in periferia", gli eventi promossi dalla Cisl - Tempostretto

Nove appuntamenti dal 7 dicembre al 6 gennaio, ecco quali

Un cartellone di nove appuntamenti, per grandi e piccini, per un “Natale da vivere insieme in periferia” quello organizzato dalla Cisl di Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria di Gesù di Ritiro con il patrocinio del Comune di Messina.

Gli eventi intendono coinvolgere la comunità di Ritiro ma non solo perché sono aperti a tutta la cittadinanza. A presentarli, questa mattina, in conferenza stampa sono stati il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, il presidente del Csi Messina Santino Smedile ed il parroco della Parrocchia di S. Maria di Gesù padre Roberto Romeo.

«Stiamo lavorando per fare rete in questa comunità – ha sottolineato il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – con l’apertura della sede a Ritiro abbiamo avviato un percorso di semina e adesso i frutti s’iniziano a vedere. L’obiettivo è valorizzare il quartiere, dare spazi ai giovani e agli anziani. Gli eventi del cartellone natalizio guardano al quartiere come, ad esempio, la presentazione del libro di Antonello che faremo al sito del viale giostra in cui si presume ci sia la tomba dell’artista. Quindi la festa del 23 dicembre, dedicata ai bambini e agli anziani del quartiere».

«La periferia va scoperta – ha aggiunto padre Roberto Romeo – Papa Francesco da diversi anni ci invita ad attenzionare le periferie che oggi sono un valore aggiunto. Il centro delle città si vanno svuotando e sono caratterizzati da attività lavorative, c’è poco di umano, di aggregativo. In periferia noi troviamo tanta bella umanità e tanta voglia anche di fare. Il programma natalizio, realizzato in maniera congiunta, è una testimonianza straordinaria per il nostro quartiere e poi la sinergia produce sempre del bene. Siamo davvero contenti di essere riusciti a lavorare insieme alla Cisl e al Csi».

«Questa iniziativa – ha detto Santino Smedile del Centro Sportivo Italiano – è stata pensata insieme a partner che operano fattivamente sul territorio. In questo momento è importante fare rete. C’è un momento di difficoltà per tutti, così aiutarsi, mettersi a disposizione della comunità rappresenta un valore aggiunto soprattutto nelle periferie. Qui stiamo investendo su questo, sul recupero del senso di aggregazione e speriamo che il Natale sia un’occasione per crescere ancora».

Il programma

Il primo appuntamento è per il pomeriggio di mercoledì 7 dicembre, dalle 17.15, con la “Notte dell’Immacolata”. Prevista la novena, la celebrazione eucaristica, la cena comunitaria, l’intrattenimento, il Santo Rosario sino alla celebrazione delle lodi mattutine.

Il 16 dicembre, alle 16, presentazione del libro “La città di Antonello. Messina nel 1490” che si terrà presso il sito del Monastero di Santa Maria di Gesù Superiore a Ritiro.

Lunedì 19 dicembre, invece, nella palestra comunale di Ritiro si terrà “Basket di Quartiere”, con esibizioni di basket, minibasket e baskin.

Sarà una giornata di festa, eventi ed attrazioni, invece, quella del 23 dicembre. Un “Ritiro” in festa per Natale è il titolo dell’evento organizzato presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII: esposizioni di auto storiche, eventi per bambini, clown, animazione, la presenza del “barista di TikTok” come special guest per piccoli e grandi. Un momento di condivisione con i residenti del quartiere ma aperto a tutta la città.

Sabato 24 dicembre, come da tradizione, alle 23.30 presso la Parrocchia di Santa Maria di Gesù sarà celebrata la Veglia di Natale e celebrazione eucaristica.

Un altro momento di convivialità è previsto per martedì 27, alle 20.30, nell’Auditorium della Chiesa di Santa Maria del Gesù, con la “Tombolata di Comunità”. La stessa Parrocchia ospiterà, giovedì 29 dicembre alle 19, il Concerto di Natale del Conservatorio “A. Corelli”.

Messa e Te Deum di Ringraziamento, invece, alle ore 18 del 31 dicembre sempre presso la Parrocchia di Santa Maria di Gesù.

Il cartellone di iniziative si concluderà il 6 gennaio, alle 10, con “la calza della Befana”, iniziativa che si terrà presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII.