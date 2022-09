Messina. Nuovo pulmino per il Cirs: il giro inaugurale lo fa il sindaco. A bordo le ospiti della casa famiglia VIDEO - Tempostretto

Il vecchio pulmino era andato distrutto in un rogo a luglio. Il mezzo a 9 posti è stato riacquistato grazie alle donazioni di privati

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo la benedizione di padre Lorenzo Campagna del mezzo a 9 posti via con il primo giro: al volante un autista d’eccezione il sindaco Federico Basile. Al suo fianco la presidente del Cirs di Messina Maria Celeste Celi e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore. Commosse e grate sui sedili posteriori alcune delle ospiti della casa famiglia, che attualmente è abitata da 9 donne e 12 bambini.

Celi: “Non è la prima volta che ci minacciano. Ma noi ripartiamo”

Il precedente pulmino, fondamentale per le attività quotidiane dell’ente, era andato distrutto in un incendio a luglio. Sull’episodio c’è un’indagine ancora in corso, ma la presidente Celi non stenta a credere che si tratti di un nuovo atto intimidatorio. “E’ la seconda volta che ci bruciano un mezzo, che minacciano la nostra casa. Ma noi non ci fermiamo, anzi da qui ripartiamo. Andremo avanti nonostante le minacce”. E lancia un appello a tutte le donne in difficoltà, vittime di violenza e in stato di disagio. “Non ci rivolgiamo solo alle donne, ma anche agi uomini. Invitiamo anche i compagni e proporremo presto un percorso di riabilitazione e uno sportello dedicato. Noi siamo anche dalla parte degli uomini che vogliono essere aiutati. Siamo qui per ricostruire le famiglie”.

Basile: “Andiamo avanti insieme”

Il primo cittadino ha mostrato la sua vicinanza all’ente: “Voi dite ripartiamo, io dico andiamo avanti insieme. Sono sicuro che non ci saranno altri episodi di atti intimidatori, ma se così fosse saremo noi i primi a ricompare non uno ma due pulmini”, ha dichiarato in una battuta.

Pulmino acquistato grazie alle donazioni

Sono stati raccolti circa 9.000€ in meno di due mesi. Ecco la generosità dei messinesi nei confronti del Centro Italiano Reinserimento Sociale di Messina. Tra i maggiori donatori la Fondazione Bonino Pulejo, la Caritas diocesana, Archeoclub Messina, Saccne Rete e il Club Juventus John Charles, ma anche tanti cittadini che hanno contribuito con piccole, ma significative cifre.

Al rito di benedizione del nuovo mezzo, officiato da padre Campagna, hanno partecipato anche gli assessori ai servizi Sociali Alessandra Calafiore e alle Politiche Giovanili Liana Cannata, la presidente di Messina Social City Valeria Asquini, il direttore del Museo Regionale di Messina Orazio Micali e tra i maggiori donatori, la dott.ssa Luciana Caminiti per l’Archeoclub e la dott.ssa Chiara Basile per Saccne Rete.