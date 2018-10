Messina, partitella a ranghi misti. Bossa: "A Cittanova per vincere". VIDEO

Una sola seduta, nel pomeriggio, al Franco Scoglio per il Messina. Sotto la guida del tecnico Pietro Infantino la squadra ha disputato una partitella a ranghi misti per provare le soluzioni tattiche in vista della partita di domenica prossima contro la Cittanovese. Domani previsto un solo allenamento nel pomeriggio.

Ai microfoni del sito ufficiale, Fabio Bossa: «La vittoria con il Marsala – ha detto il centrocampista messinese – ci ha fatto bene ma pensiamo subito alla Cittanovese. Troveremo un campo più piccolo, meno spazi, più veloce, ma questo non deve essere un alibi, dobbiamo vincere».