Messina. Residence Poggio dei Pini terra di nessuno tra rifiuti e cinghiali VIDEO - Tempostretto

La lunga strada d’ingresso è diventata da qualche mese una discarica abusiva

MESSINA – Una situazione incredibile quella che vivono quotidianamente i residenti del complesso condominiale “Poggio dei Pini”, situato in contrada Avarna, nella parte alta di viale Giostra. La lunga strada d’ingresso è diventata da qualche mese una discarica abusiva, ad uso di chi si comporta in modo incivile. Incivili che la notte si introducono dentro il complesso scaricando di tutto a pochi passi dalle abitazioni: amianto, rifiuti edilizi, mobili, latte di vernici, farmaci. Il canalone di scolo delle acque piovane è totalmente ricoperto da materiale. Abbiamo raccolto lo sfogo disperato di alcuni residenti: “Su iniziativa di noi privati erano state installate delle videocamere. Il video dei reati era stato inviato alla Polizia Municipale, ma non abbiamo avuto nessun riscontro”, ci racconta Gigi Giacobbe.

Una situazione difficile era già stata denunciata nel 2021.

Terreno per cinghiali e topi

Oltre al danno la beffa: il complesso è rimasto per quattro giornI totalmente senz’acqua, a causa del danneggiamento della condotta idrica bloccata da un mucchio di rifiuti inerti. Nel frattempo, cinghiali e topi scorrazzano liberi fra i viali del complesso. Un terreno diventato terra di nessuno.