 Messina, salta un tombino in spiaggia in zona Sant'Agata VIDEO

Messina, salta un tombino in spiaggia in zona Sant’Agata VIDEO

Segnalazione WhatsApp

Messina, salta un tombino in spiaggia in zona Sant’Agata VIDEO

giovedì 07 Agosto 2025 - 11:02

La segnalazione di un cittadino su una perdita d'acqua proprio sotto una bandiera blu

MESSINA – La segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275 di un nostro lettore, Marcello Puglisi, è giunta questa mattina in redazione. E interessa la zona di Sant’Agata, a due passi dal mare, in via Pietro Caristi. Il tombino saltato, come è evidente dal video, inonda la strada e conseguentemente parte della spiaggia, visto che l’acqua defluisce verso il mare.

Il cittadino segnala ancora che questo problema non è purtroppo una novità e, più volte ripete, si verifica proprio dove recentemente è stata apposta la bandiera blu, simbolo dell’eccellenza della spiaggia in questione. “Via Caristi soffre di problemi strutturali”, ricorda Puglisi

Il problema è stato segnalato anche ad Amam e siamo in attesa di una loro risposta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Dal caso De Luca al pasticcio Fratelli d’Italia, politici e magistrati al centro della scena
Bonus parrucche per le donne siciliane: come ottenerlo
Trovato morto in cella Stefano Argentino, l’assassino di Sara Campanella
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED