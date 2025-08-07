Messina, salta un tombino in spiaggia in zona Sant’Agata VIDEO

La segnalazione di un cittadino su una perdita d'acqua proprio sotto una bandiera blu

MESSINA – La segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275 di un nostro lettore, Marcello Puglisi, è giunta questa mattina in redazione. E interessa la zona di Sant’Agata, a due passi dal mare, in via Pietro Caristi. Il tombino saltato, come è evidente dal video, inonda la strada e conseguentemente parte della spiaggia, visto che l’acqua defluisce verso il mare.

Il cittadino segnala ancora che questo problema non è purtroppo una novità e, più volte ripete, si verifica proprio dove recentemente è stata apposta la bandiera blu, simbolo dell’eccellenza della spiaggia in questione. “Via Caristi soffre di problemi strutturali”, ricorda Puglisi

Il problema è stato segnalato anche ad Amam e siamo in attesa di una loro risposta.