Messina. Senza videocamera e illuminazione, Vico Pennisi è tornato una discarica - Tempostretto

Una situazione pericolosissima per le abitazioni che insistono sul vicolo

MESSINA. Vico Pennisi: una piccola strada di servizio fra il territorio di Larderia e la Statale 114. Un sottopasso autostradale che l’anno scorso, con il ponte per Larderia chiuso per mesi a causa di una buca apertasi sulla carreggiata, era diventato uno snodo principale per il traffico dal fondovalle verso i paesi della vallata. In quel periodo era stata bonificata una discarica che sorgeva sul torrente, installata una video camera di sorveglianza e sistemata l’illuminazione nel tunnel sotto la tangenziale.

Una volta ripristinato e riaperto al traffico il ponte di Larderia, vico Pennisi ha perso la sua utilità ed è tornato ad essere vittima dell’incuria. Siamo tornati sul posto ad un anno esatto dalla riapertura dell’infrastruttura viaria. Qual è oggi la situazione? La videocamera è stata rimossa, al pari dei neon dell’illuminazione, una volta ripristinato il ponte. Si è valutato che non vi fosse più la necessità ma, a causa dei comportamenti incivili, la stradina si è trasformata di nuovo in discarica: lavatrici, pneumatici e buste di plastica riempiono la carreggiata e il greto del torrente. La condizione è resa ancora più critica dallo stato dell’alveo, completamente invaso dalla vegetazione, non esiste più una via di fuga libera per l’acqua piovana, ed a valle le grate di raccolta sono totalmente otturate da terra e rifiuti.

Pericolo per le abitazioni e l’appello al Comune per ripristinare videocamere e illuminazione

Una situazione pericolosissima per le abitazioni che insistono sul vicolo. L’allarme è stato lanciato anche nei giorni scorsi dal consigliere della I Municipalità Mario Crottogini. Più volte gli abitanti del vicolo hanno segnalato la pericolosità, anche dalle pagine della nostra testata. Fra di loro vivono anche dei disabili che in caso di forti piogge si vedrebbero intrappolati dentro le proprie case.

Vico Pennisi è un esempio di come il controllo del territorio possa risultare utile contro gli incivili e le calamità, almeno fino a quando ci sarà più cura e attenzione ai luoghi in cui si vive. L’abbandono porta solo allo sviluppo dell’incuria e dell’inciviltà. L’appello al Comune di Messina è quello dunque di ripristinare videocamere e illuminazione.

Articoli correlati