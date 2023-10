Messina Servizi pianta 711 nuovi alberelli: 118 morti per shock o distrutti dalle auto VIDEO - Tempostretto

Verranno sostituiti a partire da novembre. Interdonato: "Sono stati tutti concimati e annaffiati allo stesso modo"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A partire dal 2021, data in cui Messina Servizi si occupa per contratto di servizio della cura del verde in città, sono stati piantati più di 700 alberelli in città. Precisamente sono 711 le nuove piantumazioni e di queste 118 non sono sopravvissute. Alcuni alberelli si sono dissecati per ‘shock da trapianto’, come spiegano gli esperti agronomi della società partecipata, in altri casi invece il danneggiamento è stato causato da automobili e atti vandalici.

Come abbiamo documentato molte volte in passato, attraverso le segnalazioni whatsapp dei nostri lettori, molti nuovi alberi sono stati letteralmente asfaltati dal parcheggio selvaggio di alcuni automobilisti. In ogni caso verranno sostituiti tutti dopo la metà del mese di novembre, quando le temperature lo consentiranno. Inoltre la presidente Mariagrazia Interdonato precisa che solo nel 2023 è stata effettuata la fresatura di 984 ceppaie.