Messina, si lavora all'Umberto Fiore: "Riuniti per salvare il circolo" VIDEO - Tempostretto

Con pale e carriole, in tanti hanno risposto presente, anche non associati al circolo. Danni importanti alla veleria e a un muretto. Bisognerà intervenire anche sul campo

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Matteo Arrigo



MESSINA – Scope, pale, carriole e guanti. Giovani e meno giovani associati del Circolo Umberto Fiore si sono armati di grande forza di volontà e di tanta pazienza per “salvare” il loro posto del cuore, quello che tanti chiamano “casa nostra”, dopo la violenta mareggiata di qualche giorno fa, che ha causato non pochi danni. Sabato scorso era stato lanciato un appello alla cittadinanza, una vera richiesta di aiuto per “salvare il salvabile” e ripulire e sistemare il più possibile. E la richiesta non è caduta nel vuoto perché ieri mattina, domenica 12 febbraio, in tanti hanno risposto presente.

Tuzza: “Risposta positiva”

“Questa è un po’ casa nostra – racconta Antonio Tuzza, componente del consiglio direttivo dell’associazione – e anche per questo hanno risposto in tanti al nostro appello. La risposta è stata ampiamente positiva e abbiamo cercato di ripulire e riparare ai danni della mareggiata. Ci sono tanti ragazzi della zona oltre ai soci e questo per noi è un bel segnale, perché il circolo dal 1978 rappresenta un vero e proprio centro di aggregazione per i villaggi, grazie alle sue attività sportive e culturali”.

Alcuni dei soci impegnati nel sistemare l’area

“Riuniti per salvare il circolo”

In tanti hanno deciso di aiutare l’associazione a ripartire. C’è chi dice di aver visto “nascere il circolo e per questo sono subito venuto ad aiutare” e chi spiega come la mareggiata, paradossalmente, “ci ha riuniti per un unico obiettivo, far ripartire e rinascere il circolo. Questa domenica è servita anche per ritrovarci e dare una mano per ciò che sentiamo nostro”. I danni maggiori li ha subiti tutta l’area della veleria, come spiega Tuzza: “Il mare ha scardinato un cancello ed è arrivato fino alla veleria. Provvederemo a sistemare il tutto e salvare ciò che possiamo”.

Da rifare c’è anche il campo: “Sì, nonostante sia stato tolto il fango bisognerà intervenire”. E a pochi metri, il distaccamento di uno dei muri perimetrali, con un’ampia spaccatura nel terreno: “Queste sono problematiche da sottoporre alle istituzioni. Per noi cittadini è importante avere risposte da parte di chi si occupa anche di questo, per capire quale sarà il piano da qui in avanti per far fronte a situazioni simili”. Carmelo Sorrenti poi spiega: “Siamo felici di aver avuto un buon riscontro ed è anche questo alla base dell’associazionismo. La solidarietà, il darsi una mano nei momenti di bisogno. E infatti vediamo anche ragazzi che non frequentano il circolo che hanno capito ciò che serviva e si sono resi disponibili. Un grazie a tutti loro, associati e non”.

Articoli correlati