Messina sporca. Rifiuti e degrado in via Ducezio e ovunque VIDEO - Tempostretto

Abbandono di rifiuti. La sporcizia lasciata dai cittadini nelle strade tra la clinica Cot e il viale Italia

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Bottiglie di vetro. Bottiglie di plastica. Mascherine, carta, cibo, sacchetti di spazzatura. Siamo nei pressi della clinica Cot e di un supermercato, in via Ducezio, ma il problema investe tutta la città. Sempre nella stessa zona, non mancano i rifiuti abbandonati sul viale Italia e a Gravitelli.

Noi messinesi non abbiamo ancora capito che dobbiamo prenderci cura di questa realtà. Solo così facendo, potremo pretendere il massimo dalle istituzioni.

Sul viale Italia, si può persino scorgere, come finestra su uno scenario di degrado, lo scheletro di una vecchia roulotte. E questo non dipende dai cittadini. Ma ogni giorno raccontiamo quanta sporcizia lasciamo in strada noi messinesi. In centro, come in questo caso, e in periferia. E fa davvero male.

Benvenuti a Messina, città d’Europa.

