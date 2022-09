Messina. Sprofonda la strada a Giostra: chi deve riparare la buca? VIDEO - Tempostretto

Il consigliere Zumbo: "Già segnalato a Comune e Amam ma il rimpallo di competenze è dannoso per i cittadini"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da qualche mese una buca, piuttosto profonda, in via Vesuvio, vicino al viale Giostra, persiste a bordo marciapiede. In corrispondenza del cedimento della strada, c’è però il cancello di un condominio. Decine di persone, bambini e anziani, ogni giorno transitano da quella strada per entrare e uscire da casa. Il rischio, per loro, è proprio quello di finire sbadamente con un piede dentro la buca.

Rimpallo di competenze

A segnalare il disagio che le famiglie vivono da diverso tempo è il consigliere della quinta Municipalità Andrea Zumbo, che questa mattina si è recato sul posto in un sopralluogo congiunto con il presidente Raffaele Verso. “Il problema che riscontriamo spesso, quando segnaliamo al Comune di Messina criticità di questo tipo, è il rimpallo di competenze. Non si sa se a intervenire debba essere un ufficio o un altro, il Comune stesso o l’Amam. E purtroppo a farne le spese sono sempre i cittadini”.

Nel frattempo i cittadini si sono dati da fare segnalando ai passanti la buca come meglio potevano, con dei vecchi pezzi di legno accatastati da un lato e dall’altro.

