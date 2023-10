Messina street food, dal 12 al 15 ottobre 54 bontà a piazza Cairoli... ma anche a domicilio VIDEO - Tempostretto

Messina città della musica e degli eventi, Basile: "La strada è quella giusta. I cittadini apprezzano e partecipano"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’evento spegne 5 candeline e si riconferma uno dei più apprezzati in città. Ad organizzarlo è Eventivamente, ancora una volta in partnership con Confesercenti Messina e Comune di Messina. “Arrivare alla quinta edizione ci rende orgogliosi e ringraziamo tutti i messinesi, e non solo, che ogni anno partecipano e apprezzano l’evento. L’anno scorso sono state 112.000 le presenze nelle quattro giornate”, spiega con un pizzico di emozione il presidente Alberto Palella. Come ogni anno l’organizzazione punta a creare un indotto economico anche per le attività ricettive e commerciali. Nel 2022 tramite la piattaforma Booking erano state occupate il 78% delle camere disponibili a Messina anche tutte le attività commerciali vicine alla piazza hanno lavorato molto in quelle quattro giornate di ottobre.

Da 40 a 54 casette del gusto

Lo scorso anni gli espositori erano 40, quest’anno saranno 54. Ce ne sarà, quindi, per tutti i gusti, compreso il cibo senza glutine. Ma non sarà solo cibo e show cooking: piazza Cairoli si presterà anche agli spettacoli di musica dal vivo. Ad aprire le serate sarà il cantante emergente Delvento, reduce dal successo del provino ad Xfactor.

Le specialità di cibo da strada proposte spazieranno dai grandi classici della gastronomia messinese, al ritorno di specialità nazionali molto apprezzate nelle prime edizioni, come le bombette pugliesi e il panino con il lampredotto toscano, a tante new entry accuratamente selezionate tra le centinaia di proposte arrivate

“La strada di Messina città degli eventi è quella giusta”

Il sindaco e tutti gli assessori della Giunta comunale erano presenti alla presentazione dell’evento a Villa Ida. “La strada tracciata qualche anno fa è quella giusta”, dice Federico Basile. E aggiunge: “Quest’anno sia il Festival degli aquiloni che il Messina street food fest hanno spento cinque candeline, segno che gli eventi sono apprezzati e amati dai cittadini”. La grande partecipazione dello scorso weekend a Capo Peloro lo conferma e si aspettano migliaia di visitatori anche a piazza Cairoli dal 12 al 15 ottobre. La piazza però è ancora interessata dai lavori sul lato monte, ma il primo cittadino rassicura gli organizzatori che il cantiere si concluderà prima di quelle date.

Al fianco di Palella e Basile erano presenti l’assessore agli Spettacoli ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro e il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina.

Per la prima volta il cibo da strada a domicilio

Per agevolare la fruizione da parte del pubblico, l’organizzazione ha siglato un accordo con la piattaforma di consegne a domicilio My Lillo inaugurando l’iniziativa “Il Messina Street Food Fest a casa tua”. I token per poter gustare le specialità di piazza Cairoli potranno essere acquistati anche online in un’apposita sezione di My Lillo, sia in prevendita che nel corso dell’evento, inoltre si potranno ordinare fino a 10 specialità selezionate e riceverle direttamente a domicilio sempre attraverso la piattaforma, ma solo in determinate fasce orarie.

Le novità della V edizione e gli show cooking

Fra le novità di quest’anno anche la radio ufficiale e il negozietto in cui acquistare i gadget con la figura di Barciolene, mascotte della manifestazione. Andy Luotto, chef e uomo di spettacolo, sarà la guest star della prima serata nell’area show cooking. C’è tanta attesa per gli show cooking a scopo benefico del Messina Street Fish. Saranno 9 i protagonisti dei live. Oltre ad Andy Luotto si esibiranno ai fornelli due chef stellati, Giuseppe Raciti, ristorante Zashdi Riposto e Nino Ferreri, ristorante Limu di Bagheria, altre grandi firme della ristorazione, talenti emergenti e nomi anche legati al mondo della pizza, negli ultimi tempi sempre più sotto i riflettori grazie ai riconoscimenti assegnati dal “Gambero Rosso”. Il tema è la valorizzazione del pesce locale. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese, tra cui il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e la Mensa di Sant’Antonio.

Ecco gli orari di apertura della manifestazione. Giovedì 12 dalle 18.00 all’1.00, venerdì 13 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 14 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00 e domenica 15 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.