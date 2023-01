Messina sul Financial Times. "Città trasandata? No, in fase di riscatto" VIDEO - Tempostretto

Così si esprime il sindaco di Messina Federico Basile in merito all'intervista con il quotidiano britannico

di Marco Olivieri, montaggio e riprese di Simone Milioti

MESSINA – Messina al centro del quotidiano britannico Financial Times con un articolo sullo Stretto e il Ponte, con tanto di intervista a Federico Basile. Ma il sindaco tiene a precisare che non si è scritto di una città “trasandata” (“In the heart of the down-at-heel city of Messina”): “Mi ha chiamato la giornalista autrice del pezzo per chiarire ciò che intendeva: “Nel cuore di una città che ha vissuto tempi migliori”. Non significa città trasandata (ma non è sbagliata la traduzione sul piano letterale, n.d.r.) ma che ha vissuto tempi migliori e che sta riprendendo in mano la sua essenza territoriale. Poi ognuno legge quel che vuole leggere. Tuttavia, il Financial Times ci ha dedicato uno spazio importante e il Ponte è un’opportunità preziosa”.

“Presto novità su Parco Aldo Moro e parcheggi”

Ma ci sono novità per Messina? Risponde il sindaco: “Sul parco della bellezza Aldo Moro (ancora chiuso, n.d.r.) dovremmo avere risposte a fine mese. Sui parcheggi stiamo dando una forte accelerata e a fine settimana dovremmo programmare 222 milioni. E in questo ambito ci saranno aree parcheggio e altre novità”.