“Borse di studio non ancora assegnate a seimila studenti”, sit-in dell’Udu a Messina

Protesta oggi pomeriggio dell'Unione degli universitari davanti all'Ersu

MESSINA – Sit-in dell’Udu Messina oggi alle ore 15:00 davanti agli uffici dell’Ersu per “protestare contro la mancata assegnazione delle borse di studio agli idonei non beneficiari”. L’iniziativa vedrà “la partecipazione di studentesse e studenti provenienti da diversi corsi e dipartimenti dell’Università di Messina”.

Si legge nella nota: “La mobilitazione nasce dalla crescente preoccupazione legata al diritto allo studio, messo a rischio dall’insufficiente copertura delle richieste e dai ritardi nell’erogazione dei fondi destinati alle borse”. “In questo momento – dichiara la nuova coordinatrice Udu Mariafrancesca Pellizzeri – circa 6000 studenti sono rimasti senza borsa di studio, una condizione che sta generando incertezza economica, disagio e difficoltà nella vita quotidiana degli studenti, molti dei quali impossibilitati a sostenere i costi necessari per proseguire il proprio percorso universitario”.

Al sit-in prenderanno parte anche gli “studenti internazionali, particolarmente colpiti dalla situazione e dall’assenza di tutele adeguate (soprattutto per le regole legate al permesso di soggiorno, n.d.r.). La loro presenza rappresenta un segnale importante di unità e partecipazione all’interno della comunità universitaria messinese”.