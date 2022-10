Messina. Tutto su Bartolo Cattafi, il "poeta e l'uomo" alla Biblioteca regionale VIDEO - Tempostretto

L'esposizione e il convegno. Intervista video con i professori Amoroso e Imbalzano

MESSINA – Inaugurata la giornata nel segno di Bartolo Cattafi. Omaggio a un grande poeta in occasione del centenario. Oggi la Biblioteca regionale universitaria di Messina “Giacomo Longo”, in via I Settembre, dedica una giornata a “Bartolo Cattafi, il Poeta…l’Uomo. Incursioni biografico-letterarie” a partire dalle 10. Si è partito stamattina con l’inaugurazione (nella foto con il sindaco Federico Basile) di un’esposizione bibliografico documentale e con una presentazione da parte della direttrice Tommasa Siragusa (nella foto). Il poeta Cattafi era nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 6 luglio 1922 e quest’anno la Regione siciliana ne ha celebrato la figura.

Imbalzano e Amoroso

L’esposizione bibliografico-documentale resterà visitabile fino al 25 novembre, di mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; nel pomeriggio soltanto il mercoledì dalle 15 alle 17:30.

Per analizzare la poesia di Cattafi, abbiamo intervistato Ella Imbalzano, associata di

Lingua e Letteratura italiana, e Giuseppe Amoroso, già ordinario di Letteratura italiana, tra i protagonisti del convegno in programma oggi.

Il convegno nel segno di Cattafi

In apertura la direttrice, Tommasa Siragusa, ha introdotto i lavori, seguiti, oggi dalle 17, dai contributi di Giuseppe Rando, già ordinario di Letteratura italiana, di Ella Imbalzano e Giuseppe Amoroso. Tutti appartenenti all’Università di Messina. Ha moderato la professoressa Rosa Maria Lucifora, associata di Lingua e Letteratura Latina Disu Potenza, Università della Basilicata, mentre le conclusioni sono state affidate alla professoressa Paola Radici Colace, già ordinaria di Filologia Classica Unime.

La direttrice Siragusa



Per visite guidate di singoli, gruppi e scolaresche, la Biblioteca consiglia la prenotazione: urpbibliome@regione.sicilia.it – tel.090674564.

