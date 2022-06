Messina, via all'analisi dei verbali. 73 sezioni sotto esame VIDEO e FOTO - Tempostretto

Ufficio elettorale centrale riunito in Aula consiliare a Palazzo Zanca. Documenti al vaglio per stabilire se i dati sono congrui o ci sono stati errori

Di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico

MESSINA – Le schede non verranno ricontate, o almeno non oggi. A dircelo è stato il magistrato Corrado Bonanzinga, presidente dell’ufficio centrale elettorale che dalle 9.30 si è insediato nell’aula consiliare di Palazzo Zanca. Si provvederà al vaglio dei verbali di 73 sezioni non allineate, quelle che già da ieri hanno paralizzato l’intero sistema di scrutinio a Messina.

Verranno messi a confronto, con i relativi presidenti, numeri e cifre inserite nei documenti ufficiali, per capire cosa ha portato a queste presunte incongruenze che dovranno essere confermate. Soltanto alla fine potrà essere proclamato il sindaco Federico Basile, il cui risultato elettorale non è comunque in discussione.

L’aula è intanto invasa non da consiglieri ma da funzionari e scrutinatori, oltre a decine di plichi sigillati da ricontrollare. Un caos nel caos, quello che si sta profilando in queste ore: un matassa che l’ufficio elettorale dipanerà nel corso della giornata odierna.