Messina. Via Pietro Caristi riaperta per motivi di sicurezza - Tempostretto

Nuova ordinanza sindacale. Ma l'assessore Minutoli spiega che si tratta di un provvedimento transitorio in attesa di nuovi studi

MESSINA – Con ordinanza sindacale, è stato disposto il ripristino della transitabilità di via Pietro Caristi, ritenuta al momento, quale utile via di accesso o di fuga per particolari emergenze che potrebbero presentarsi (escluse quelle di natura idraulica ed idrogeologica). Il tutto rimanendo invariato quanto disposto dalla precedente ordinanza con la quale viene interdetto il transito alla strada in questione in caso di allerta meteo emanata dal Dipartimento della Protezione civile regionale, con bollettini di colore arancione e/o rosso.

Proprio a questa via Tempostretto ha dedicato articoli e approfondimenti affinché si trovi una soluzione in termini di sicurezza ed eliminazione dei disagi sul piano strutturale.

L’ordinanza si è resa indispensabile in quanto nelle more di una progettazione idonea a stabilire gli interventi strutturali definitivi, diretti alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico presente nell’area fociale del torrente Sant’Agata, la transitabilità lungo la via Caristi è da considerarsi necessaria per prevenire eventuali situazioni di disagio e/o pericolo.

A questo scopo, il dirigente dei Servizi tecnici dovrà predisporre gli atti e gli interventi indispensabili per l’utilizzo della via.

Minutoli: “Un provvedimento transitorio in attesa di approfondire gli studi”

Come si ricorderà, la via Pietro Caristi è stata interessata dal cedimento di una porzione di terreno che ha creato lo sprofondamento parziale di un tratto della strada comunale. L’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha spiegato che “il provvedimento è indispensabile per esigenze di pubblica sicurezza, ma è di carattere transitorio”.

Precisa l’assessore: “Per la risoluzione definitiva del problema serviranno approfonditi esami con studi di settore e attività concertate tra gli enti competenti”.

Via Caristi trasformata in un torrente in piena

Articoli correlati