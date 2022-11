Via Don Blasco, pronto il nodo Atm. Mondello: "Attendiamo l'ultima verifica" - Tempostretto

L'annuncio potrebbe arrivare a breve. Collegherà lo Zir a via Salandra

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Via Don Blasco si prepara all’apertura di un nuovo tratto. I pochi metri che permetteranno ad automobili e pedoni di passare alle spalle dell’Atm, a Provinciale, saranno “liberati” dal cantiere nelle prossime ore. Lo annuncia il vicesindaco Salvatore Mondello, che sottolinea anche l’importanza dell’opera, che adesso permetterà di attraversare parte della città, dallo Zir a via Salandra, in attesa del completamento.

Mondello: “Si attende l’ultima verifica”

“Finalmente abbiamo completato la parte tecnico-amministrativa – spiega Mondello – e il collaudo è stato effettuato. Attendiamo solo l’ultima verifica da parte della direzione lavori per verificare che tutto ciò che deve funzionare sia in ordine e poi partirà questo tratto, non grandissimo ma in grado di dare grandi vantaggi alla città. Consentirà di arrivare da Gazzi a via Salandra e darà respiro alla via La Farina, un’arteria principale che però soffre molto traffico ogni giorno”.

