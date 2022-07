Messina. Viaggio a Capo Peloro, la riserva naturale che fa acqua da tutte le parti VIDEO - Tempostretto

Docce rotte e passerelle accessibili danneggiate dalle auto: il weekend degli incivili a Torre Faro. E l'Amam corre ai ripari

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La doccia sotto il Pilone che perdeva acqua da giorni è stata finalmente sistemata. L’Amam è intervenuta proprio in tarda mattinata per riparare il guasto. “Stiamo risolvendo anche i problemi che riguardano le altre docce”, ci fa sapere la presidente della partecipata Loredana Bonasera.

La riserva preda degli incivili

Benvenuti a Capo Peloro: la riserva naturale orientata ancora una volta preda degli incivili. Ecco le condizioni in cui si trovavano stamattina le docce e le passerelle pubbliche installate dal Comune di Messina ad inizio stagione.

La passerella per disabili danneggiata dalle auto

Delle tre passerelle accessibili due sono ancora in buono stato, una è stata parzialmente danneggiate da automobilisti alla ricerca di un parcheggio in un’area che di fatto un parcheggio non è. Proprio accanto all’ex Seaflight, infatti, sabato e domenica le auto si sono fatte strada in un sentiero che costeggia la passerella per disabili. Le ruote delle vetture però hanno danneggiato le assi di legno. L’area dell’ex cantiere navale, da poco sgomberata definitivamente dalle macerie, è stata presa d’assalto da bagnanti alla ricerca del parcheggio più vicino possibile alla spiaggia. Nonostante gli stalli blu e il parcheggio per i motorini da poco realizzati da Atm poco dopo l’Horcynus Orca.

Ancora una volta l’inciviltà in salsa messinese ha deturpato il panorama dello Stretto di Messina e una riserva naturale che è tale solo sulla carta.