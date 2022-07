Messina. L'area Seaflight merita di più - Tempostretto

I ruderi di quelli che furono i Cantieri Navali Seaflight sono stati abbattuti. L'area che si è creata non va destinata a parcheggio. Le intenzioni del sindaco Basile

“Ora sono le auto a godersi il panorama…area Seaflight”. Questo dice il lettore che ci ha inviato la segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275.

Il sindaco di Messina. Federico Basile, durante la sua campagna elettorale riferendosi alla destinazione dell’area Seaflight dopo la demolizione del rudere industriale ha affermato che: “Seguendo la naturale vocazione di Capo Peloro, il terreno è modellato per accogliere un’importante arena verde, il Palcoscenico sullo Stretto. La struttura ospiterà il pubblico per eventi musicali, teatrali e sarà anche luogo di aggregazione.”

La speranza è che questa intenzione si trasformi presto in realtà. Per il momento l’area liberata dal vecchio manufatto industriale è occupata dalle auto. Magrai con un rapido intervento di pulizia e messa in sicurezza potrebbe già favorire momenti di aggregazione per i turisti e i residenti che potrebbero godersi in tranquillità il magnifico scenario dello Stretto.