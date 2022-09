Messina. Viale Europa è un incubo per il traffico, la rotatoria un "buco nero" VIDEO - Tempostretto

Pioggia di segnalazione di automobilisti esasperati. In auto per pochi metri si perde un'eternità. Ma non lo si scopre certo oggi

di Giuseppe Fontana, servizio e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – Nei giorni scorsi, fino alle prime ore di oggi, molti cittadini si sono lamentati del gran traffico che avvolge il Viale Europa, addebitandolo ai cantieri del parcheggio di interscambio che da qualche settimana è stato aperto sulla strada. In realtà si tratta di un’area a forte densità veicolare, che da sempre vive attimi di vero panico, con il traffico in tilt in determinate fasce orario, soprattutto in concomitanza con gli orari di ingresso e uscita delle scuole.

Clacson, urla e traffico in tilt

E proprio alla vigilia dell’apertura ufficiale dell’anno scolastico, già partito in alcuni istituti della città ma non in tutti, abbiamo percorso in auto il tratto interessato. Serve pazienza e non poca, perché rischia di diventare snervante compiere un tragitto di poche centinaia di metri in tanti, troppi minuti, restando bloccati e rischiando il surriscaldamento degli animi. Tra clacson e urla tra automobilisti, il tratto peggiore è come sempre la rotatoria. Un vero e proprio incubo, con quell’incrociarsi di arterie cruciali per il traffico cittadino e una semplice regola, quella della precedenza a chi è già in rotatoria, a non venire mai rispettata.

Viale Europa da sempre un punto critico

Una faccenda che però non si scopre oggi. Il traffico sul Viale Europa c’è sempre stato e la rotatoria ha sempre avuto questo ruolo da “buco nero”, su cui spesso è stata fatta ironia sui social network. Adesso serve pazienza. Pazienza per vedere cosa accadrà al termine dei lavori del parcheggio e, a lungo termine, per vedere come Messina si trasformerà con il Pgtu. L’assessore Mondello ha più volte detto che Messina si abituerà al trasporto pubblico, che va incrementato tanto nell’utilizzo dei cittadini quanto nel miglioramento del servizio. E forse il consiglio da seguire è proprio questo.