Messinese torna al Sud Innovation Summit da relatore: “Un mix di orgoglio ed emozione” VIDEO

Silvia De Domenico

sabato 18 Ottobre 2025 - 12:48

Giovanni Melardi vive a Roma da 25 anni e lavora nell'Agenzia per l'Italia digitale. "Sono stato studente Unime, oggi torno da ospite"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Sud Innovation Summit è stata l’occasione per messinesi che lavorano nel settore di tornare a casa propria da ospiti. Giovanni Melardi, responsabile dei sistemi di gestione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), vive e lavora a Roma da 25 anni ed è felice di tornare nella sua università come relatore.

“Ho parlato di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni”

“Sono abituato a parlare in pubblico, ma farlo nell’università in cui ho studiato e nella mia città mi emoziona sempre”, racconta Melardi. Un mix di orgoglio ed emozione poter parlare di temi quali intelligenza artificiale e innovazione digitale. “Nel mio workshop ho fatto un focus sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazione”, conclude.

Melardi, il 27 e 28 ottobre, rappresenterà l’Italia a Ginevra per un forum sull’IA dell’Unece, la commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

