Sud Innovation Summit, focus su AI: “Governatela e coltivate la creatività” VIDEO

La terza edizione al campus Papardo: "Senza Università non ci può essere innovazione e ricerca"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La terza edizione del Sud Innovation Summit si sposta al polo universitario Papardo. “Non si può prescindere dall’Università quando si parla di innovazione e ricerca”, sottolinea all’ideatore dell’evento Roberto Ruggeri.

Polo Papardo diventa campus dell’innovazione

Il focus dei prossimi due giorni è sul futuro dell’Intelligenza artificiale. “Governatela e continuate a coltivare la creatività”, aggiunge Ruggeri. “Il campus Papardo è eccellenza nel campo delle scienze e tecnologie. Si offre agli studenti la possibilità importate di vivere per due giorni il campus dell’innovazione e ampliare il proprio bagaglio culturale nell’ottica dei tre pilastri dell’Università: ricerca, formazione e trasferimento delle conoscenza”, aggiunge la prorettrice alla Ricerca, Paola Dugo.

Basile: “Per i giovani occasione per incontrare imprese”

“I giovani che vivono il campus devono essere protagonisti”, dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile. E continua: “Con questo evento possono avere l’opportunità di dialogare e ascoltare il mondo delle imprese”.