Meteo Messina: arriva la prima ondata di calore, caldo e afa a metà settimana VIDEO - Tempostretto

In settimana anche a Messina si dovrebbero superare i +30°C

L’alta pressione africana ad inizio settimana si spingerà sul bacino centrale del Mediterraneo, dando origine alla prima vera ondata di calore di questa estate 2023. Da lunedì 19 giugno le temperature massime torneranno a salire, fino a superare la soglia dei +29°C +30°C fra mercoledì e giovedì.

Mentre nelle aree più interne della provincia la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere la soglia dei +34°C +35°C, se non addirittura picchi localmente superiori. Sulle aree costiere il caldo verrà in parte ammorbidito dalle brezze provenienti da mari ancora freddi in superfice. Ma al tempo stesso i venti termici dal mare permetteranno all’umidità relativa di raggiungere valori elevati, specie durante le ore notturne, determinando un certo effetto afa.