Meteo Messina: weekend condizionato dalla variabilità, rischio di qualche precipitazione VIDEO - Tempostretto

Ecco che tempo avremo in questo fine settimana di marzo

Sabato 11 marzo 2023 avremo la tipica variabilità positiva del mese di marzo, con cieli tendenti a spaziare dal poco nuvoloso all’irregolarmente nuvoloso, specie lungo la costa tirrenica e sull’area dello Stretto di Messina. Nel corso della giornata possibili dei brevi scrosci di pioggia, maggiormente probabili tra la costa tirrenica e l’area dello Stretto. Le temperature massime raggiungeranno valori sui +17°C +18°C, minime sui +12°C +13°C. I venti spireranno da moderati a sostenuti di ponente, con raffiche capaci di toccare punte di oltre 50 km/h fra le Eolie e i promontori più esposti della costa tirrenica. Mari poco mossi, da mosso a molto mosso entra sera il Tirreno.

Nubi cumuliformi tipiche del mese di marzo

Domenica 12 marzo 2023 giornata caratterizzata dalla spiccata variabilità, con continua alternanza fra nubi e schiarite. Fra la costa tirrenica e l’area dello Stretto di Messina non sono esclusi degli scrosci di pioggia e dei brevi acquazzoni, a carattere locale, maggiormente probabili in mattinata. Andrà meglio sull’area ionica, dove avremo cieli per lo più poco nuvolosi e tempo asciutto. Venti al mattino moderati di ponente, tendenti a indebolirsi entra sera. Le temperature massime non dovrebbero oltrepassare i +16°C, minime sui +13°C.