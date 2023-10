"Mirabilia" sbarca alle Eolie. A Lipari da tutto il mondo: in vetrina turismo, cibo e bellezza VIDEO - Tempostretto

Dal 14 al 17 ottobre nell'isola che è anche sito Unesco: l'evento promuove incontri fra produttori locali e compratori internazionale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Grazie al network Mirabilia accenderemo i riflettori sul territorio messinese“, spiega Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina. E continua: “L’evento sarà l’occasione per promuovere importanti incontri di business tra oltre 100 buyers internazionali e circa 200 sellers. Non solo, la tre giorni sarà anche l’occasione per visitare i nostri luoghi riconosciuti siti Unesco e per dedicarci a due settori quali quelli del “Food” e del “Turismo”, chiavi di volta per lo sviluppo della nostra provincia”.

Gli eventi in programma dal 14 al 17 ottobre

Due gli eventi in programma: la Borsa internazionale del turismo culturale, giunta all’XI edizione, e “Mirabilia Food & Drink”, giunta alla VII. L’intera giornata di lunedì 16 ottobre sarà dedicata a un importante focus sul territorio, suddiviso in due tavole rotonde “Turismo, Cultura e Innovazione in ottica di Sostenibilità: La Cucina Italiana verso il riconoscimento Unesco” e “Turismo sostenibile e mobilità intelligente come driver per rilanciare la crescita economica”.

Sul posto e da remoto due ministri e due assessori regionali

Fra le personalità che prenderanno parte ai lavori ci saranno due ministri: Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, e da remoto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Saranno sull’isola anche gli assessori regionali al turismo e alla cultura Elvira Amata ed Edmondo Tamayo.

L’app per “visitare” le bellezze in 3D

“Quest’anno “Mirabilia” si arricchisce di un ulteriore valore aggiunto con la creazione di un’apposita app che permetterà ad operatori economici, relatori e buyers di essere costantemente aggiornati sulle diverse iniziative della tre giorni in programma”, aggiunge la segretaria generale dell’Ente camerale, Paola Sabella. E continua: “Grazie alla ricostruzione 3D realistica dei borghi e ad avatar narranti, basati su moduli di intelligenza artificiale gli ospiti vivranno un’esperienza unica”.

Presente alla conferenza stampa anche il commissario straordinario della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, che anticipa le bellezze da scoprire nella prossima edizione.