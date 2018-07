Monforte, tra dame e cavalieri. Il 7 e l'8 si torna nel medioevo

Un vero e proprio tuffo nelle atmosfere medievali, a Monforte San Giorgio. Il 7 e l’8 luglio torna l’evento promosso dall’associazione “Katabbà” che mira a ricreare un vero e proprio piccolo villaggio popolato da dame e cavalieri, fabbri e artigiani di un tempo, musica d’atmosfera e giochi di una volta.

L’appuntamento che avrà inizio entrambe le giornate alle 18.30 si terrà presso il Borgo Calogero, in contrada Trinità lungo il torrente Niceto. Diverse le attrazioni previste, prima fra tutte una dimostrazione di tiro con l’arco e di duello medievale. Immancabile, poi, l’antica taverna dove i “commensali” avranno modo di rifocillarsi dalle fatiche dei propri “viaggi di ventura”. Previsti anche spazi di animazione per i più piccoli e un seminario sul tema “Katàbba architetture sulla marcia di ritorno”.

Due giornate sicuramente interessanti, non solo per gli amanti delle atmosfere folkloristiche ma anche, e soprattutto, per riscoprire il proprio passato e la propria storia e arricchire il proprio bagaglio culturale.

Salvatore Di Trapani