Montemare, il "no" a un passo: ma la battaglia proseguirà per entrambi i comitati VIDEO - Tempostretto

Non ci sarà la scissione voluta dal comitato dei sì, che si riserva di fare le sue "valutazioni". E dai "no" arriva anche l'appello a lavorare insieme

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Da una parte gli sconfitti, dall’altra i vincitori. I comitati per il sì e per il no alla scissione di una vasta area di Messina, pronta a trasformarsi nel Comune di Montemare, proseguiranno a lavorare per assicurare, in un modo o nell’altro, la giusta attenzione a villaggi e borghi di coste e colline. In attesa del riesame dei verbali delle 73 sezioni “disallineate”, tanto chi è (o era) favorevole alla scissione quanto chi si è strenuamente opposto ha espresso il proprio parere sulla tornata referendaria.

La nota dei “sì”: “Valutazioni nei prossimi giorni”

Una nota sui social, da parte dei promotori del “sì”, è arrivata già nella tarda serata di martedì 14 giugno: “Alla luce dei dati in nostro possesso, il Comitato Promotore Montemare Comune ringrazia chi ha contribuito al successo del sì nel territorio Montemare. Si ringraziano altresì anche gli elettori della rimanente parte della città che con il loro voto hanno inteso sostenere l’iniziativa referendaria promossa dal Comitato. Preso atto della volontà popolare, riteniamo necessario evidenziare il condizionamento del risultato referendario causato dalla concomitanza con le elezioni amministrative, come già denunciato in precedenza. Faremo le nostre valutazioni nei prossimi giorni”. Si attendono ulteriori sviluppi e iniziative da parte di chi vede nell’autonomia l’unico modo per risolvere i tanti problemi della parte più a nord della città.

I “no”, parla Mangano: “La città ha deciso di rimanere unita”

E poi c’è il fronte dei no. Il presidente del comitato contro Montemare, Alfredo Mangano, è intervenuto ai nostri microfoni: “Nelle zone all’interno di quello che sarebbe dovuto essere il nuovo Comune ha vinto anche il no, ad esempio a Gesso e San Saba. In altri posti il sì ha vinto di pochissimo. Alla fine, secondo i numeri che abbiamo oggi, il sì ha vinto per 50 voti. Un risultato che ci soddisfa e siamo felici che la città abbia deciso di rimanere unita”. Mangano poi prosegue: “Serve un decentramento vero, dare potere alle municipalità e se necessario crearne due nuove nel primo e nel sesto quartiere, troppo ampi”. Poi arriva anche un appello a lavorare insieme. Mangano spiega che “ci abbiamo già provato a parlare, ma non abbiamo ricevuto risposte positive, anzi proprio porte in faccia. Ma non rinunciamo al dialogo, siamo convinti che entrambi i comitati abbiano a cuore il territorio. Da parte nostra c’è massima disponibilità, poi si vedrà. Seppelliamo l’ascia di guerra”.