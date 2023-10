Mosaico delle meraviglie a Fondo Saccà: arte e rigenerazione urbana dove c'erano baracche VIDEO - Tempostretto

L'opera in ceramica, realizzata da 9 artisti siciliani, è stata donata alla città da Birra Messina Cristalli di Sale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Arte, ceramiche, colori e bellezza nel contesto riqualificato di Fondo Saccà. Dove prima c’erano baracche e degrado ora ci sono dei nuovi moduli abitativi, un centro socio educativo, una biblioteca e sulla parete di fronte da oggi c’è anche il “Mosaico delle meraviglie”. Il progetto ideato da Birra Messina Cristalli di Sale e donato alla città, grazie all’importante supporto del partner strategico Fondazione Me.S.S.In.A., che ha in gestione l’area sin dalla demolizione della baraccopoli.

Il Mosaico delle Meraviglie contribuisce, attraverso la bellezza dell’arte, alla riqualificazione di un’area della periferia messinese interessata da un importante progetto di rigenerazione urbana e riconvertita secondo principi di sostenibilità ambientale.

L’opera di 9 artisti siciliani: “Un’opera collettiva per la collettività”

“Un’opera collettiva per la collettività“, così ama definirla Ilaria Zaminga, la responsabile per la comunicazione esterna dell’azienda Birra Messina. Dal 2019 va avanti la collaborazione nella produzione della birra Cristalli di sale con la cooperativa Birrificio Messina presieduta da Mimmo Sorrenti.

Il mosaico realizzato in ceramiche dipinte a mano è stato realizzato da 9 artisti siciliani e lo racconta la direttrice artistica del progetto Magda Masano. I 9 talentuosi maestri della ceramica sono Melinda Alaimo; Maria Grazia Bonsignore; Paolo Caravella; Antonio Fratantoni; Giuseppe Manganello; Magda Masano; Nicolò Morales e Liborio Palmeri. Gli artisti provengono da 8 località della Sicilia, tra cui i 6 comuni che fanno parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, e con la loro opera intendono celebrare l’antica tradizione artistica della ceramica siciliana, famosa in tutto il mondo e fiore all’occhiello del made in Italy.

L’inaugurazione a Fondo Saccà

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Federico Basile, Sindaco di Messina, Massimo Finocchiaro, Assessore alle attività industriali, Giacomo Pinaffo, Segretario Generale Fondazione Me.S.S.In.A., Mimmo Sorrenti, Presidente Coop. Birrificio Messina, Ilaria Zaminga, External Communication Manager di HEINEKEN Italia, Eleonora Orfanò, Vicepresidente AIGU, Magda Masano, Direttore Artistico del progetto, e tutti gli artisti coinvolti.