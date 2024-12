Natale a Messina, Accolla: “Fiducia nei giovani e attenzione a chi soffre” VIDEO

A tu per tu con l'arcivescovo di Messina, che ieri ha celebrato la messa al carcere di Gazzi. Stasera la veglia al Duomo ed ecco gli altri appuntamenti

MESSINA – Ieri ha celebrato la messa al carcere di Gazzi. L’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla si prepara al giorno di Natale evidenziando due temi: la fiducia nelle nuove generazioni e l’attenzione a chi soffre. Quest’ultimo aspetto in linea con la visita del 23 dicembre alla Casa circondariale.

Gli appuntamenti dal 24 al 29 dicembre

“Perché ci lamentiamo dei giovani? Sono loro a portare avanti le battaglie ambientali e a fare volontariato quando c’è bisogno”, ha osservato l’arcivescovo. Stasera, alle 23.30, presiederà la veglia al Duomo per la notte di Natale. E il 25 celebrerà in una parrocchia. Sabato 28 farà visita alla Casa circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto e domenica 29 Accolla presiederà la celebrazione d’apertura del Giubileo ordinario. Appuntamento alle 17, nella chiesa del SS. Salvatore di Messina, da dove in processione ci si riecherà nella Cattedrale per l’Eucaristia.