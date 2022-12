Natale a Messina: Alberto Urso chiude i grandi eventi. A piazza Duomo "un palco per tutti" VIDEO - Tempostretto

Un'occasione unica per 20 band messinesi. Ma non sarà solo musica: tanti gli eventi culturali del Natale 2022

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Messina città della Musica e degli Eventi”, è questo lo slogan dell’amministrazione Basile per le prossime festività natalizie. Dopo “Il Natale della Rinascita”, stroncato dal Covid, la stessa giunta ci riprova e alza il tiro. La parola d’ordine per il Natale 2022 è isola pedonale. “Tutto partirà proprio dall’isola pedonale”, spiega il sindaco Federico Basile. “Dal centro alle periferie, le isole non saranno semplicemente strade chiuse”. Ecco come l’amministrazione comunale le riempirà.

Tutti gli eventi in città e nei villaggi

Un ricco calendario di eventi e di ospiti internazionali come i Negramaro animeranno le piazza principali della città e non solo. Villaggi di Babbo Natale, eventi musicali e attrazioni per grandi e piccini saranno protagonisti anche nei villaggi e nelle periferie. E poi le ville comunali, a cura di Messina Social City. E gli alberi di Natale donati dalle partecipate del Comune di Messina Amam, Atm, Messina Servizi e Patrimonio. Insomma sarà un Natale di musica e luci, sempre a risparmio energetico però ha ribadito l’assessore Francesco Caminiti.

Ma anche Natale della cultura

Ma non solo musica ed eventi: il Natale 2022 dedicherà ampio spazio alla cultura e alle nostre tradizioni. L’assessore Enzo Caruso racconta alcuni degli appuntamenti in città dall’8 dicembre all’8 gennaio. La festa alla Stazione Centrale di Messina sarà la novità di quest’anno, ma poi tornerà la Notte della Cultura che aprirà le porte ai messinesi degli palazzi istituzionali: da Zanca a Palazzo dei Leoni alla Prefettura.

“Un palco per tutti”… anzi per 20 gruppi musicali emergenti

E poi “Un palco per tutti” a piazza Duomo. Un’occasione unica per 20 band messinesi che potranno candidarsi ed esibirsi per una sera sul palco allestito dal Comune per i grandi eventi davanti alla Cattedrale di Messina. “L’avevamo detto in campagna elettorale e questo Natale sarà l’occasione per mettere in pratica questo progetto”, spiega l‘assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata.

Alberto Urso il 4 gennaio a piazza Duomo

A chiudere il ciclo di grandi eventi, dopo il concerto clou dei Negramaro del 29 dicembre, sarà il cantante messinese Alberto Urso. Dopo aver vinto il talent show di Canale 5 “Amici” nel 2014 il giovane è tornato a casa acclamato da una piazza Unione Europea gremita. Ma dopo il bagno di folla e il firmacopie non c’è mai stato un suo concerto in città. “Questo Natale sarò l’occasione per farlo esibire qui fra i suoi concittadini. E’ un segno importante perché dimostra che Messina ha i suoi talenti e siamo molto contenti che Alberto Urso ci abbia fatto questo regalo”, ha detto il sindaco Basile.