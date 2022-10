Messina città degli eventi, Basile ci riprova: "Quest'anno il Natale della rinascita" VIDEO - Tempostretto

"L'anno scorso eravamo partiti ma il Covid ci ha fermati". Natale banco di prova anche per le isole pedonali

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nelle ultime settimane i grandi eventi hanno risvegliato Messina. Un successo, in termini di numeri e partecipazione, l’ultima edizione del Messina Street Food Fest che ha animato piazza Cairoli dal giovedì alla domenica e si preannuncia esserlo anche la quarta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. Anche questa una manifestazione che torna dopo i due anni di pausa dovuti alla pandemia.

Basile: “Momento di ripartenza per Messina”

“E’ un momento di ripartenza”, dichiara il sindaco Federico Basile al nostro microfono. “L’intenzione è quella di programmare, e stiamo lavorando proprio per questo, eventi come questi per rimettere in moto il tessuto sociale, imprenditoriale e culturale della città”.

Natale della rinascita… seconda edizione

L’amministrazione, infatti, sta già lavorando al programma di Natale 2022. Quello dell’anno scorso doveva essere l’anno della rinascita, poi la risalita dei contagi ha stoppato i grandi eventi previsti dall’ex giunta De Luca. “Eravamo partiti, ma poi come sappiamo ci siamo dovuti fermare”, continua il sindaco. “Durante l’estete però abbiamo recuperato”

Natale banco di prova delle nuove isole pedonali

In settimana verrà definita la delibera di Giunta per riprendere il cartellone del programma “Messina città della Musica e degli Eventi”. E il periodo natalizio sarà anche il banco di prova per le nuove isole pedonali approvate nel Pgtu (Piano generale del traffico urbano). In primo piano la visione del sindaco e della Giunta per far si che le isole pedonali immaginate siano delle vere e proprie isole. E non semplici strade chiuse.