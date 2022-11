'Ndrangheta, Fedez: "Klaus Davi fa lavoro notevole, non ha seguito che meriterebbe" VIDEO - Tempostretto

In una puntata di "Muschio Selvaggio", condotta da Fedez sul web e seguito da 2 milioni di persone, viene menzionato Klaus Davi

L’occasione è una puntata di “Muschio Selvaggio”, il podcast condotto da Fedez sul web e seguito da 2 milioni di persone . Il popolarissimo rapper ha dedicato una puntata qualche settimana fa alla criminalità. A un certo punto viene paragonato il metodo Klaus Davi a quello dell’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti. Uno degli ospiti, Er Chicoria, afferma: “Allo stile di Vittorio Brumotti preferisco quello di Klaus Davi. Lui sì che va sotto, da solo, ai Mammasantissima della ‘Ndrangheta e gli pone le domande come io gliele vorrei porre. E non si ferma davanti alle minacce. Lui va a prendere le persone davvero responsabili…”. Al che interviene Fedez: “Sì, fa delle cose davvero notevoli. La cosa incredibile è che non lo guarda nessuno. Lo guardiamo forse il Chicoria e io… Va nelle zone dove sono nato io, va a Buccinasco, nei bar”.

Pronta la replica del giornalista italo-svizzero

“Caro Fedez e caro Er Chicoria, aiutatemi in questa battaglia solitaria per contribuire a valorizzare questa bellissima regione che è la Calabria. Questa è una terra meravigliosa e voi potete darmi una mano. Conto sul vostro prezioso aiuto”.