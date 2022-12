Messina. Niente falò di Capodanno in strada, tolte cataste di suppellettili VIDEO - Tempostretto

La sezione ambientale della polizia municipale e MessinaServizi hanno provveduto a togliere legna e altri materiali lasciati in strada in alcuni quartieri

MESSINA – Ancora discariche a cielo aperto. In particolare, cataste di suppellettili destinate a essere utilizzate per i falò di Capodanno. La sezione ambientale della polizia municipale e MessinaServizi hanno provveduto, giovedì 30 dicembre, a togliere molta legna e altri materiali lasciati in strada a San Matteo, Villa Lina e Giostra. Discariche abusive che continuano a impegnare tante risorse.

In questo periodo c’è anche l’esigenza di evitare i falò in strada o almeno diminuire il fenomeno. In generale, l’attività di bonifica nasce dalla sinergia tra amministrazione comunale, MessinaServizi, polizia municipale e cittadinanza. Con il comandante Stefano Blasco e il responsabile della Polizia specialistica commissario Giovanni Giardina, l’attività di controllo sul territorio è svolta dalla sezione ambientale coordinata dagli ispettori Cosimo Petitto e Giacomo Visalli. Fanno parte della squadra gli agenti Donato, Gullifa, Gullotta, La Cava, La Fauci, Leonardi, Luca, Marzo, Morale, Ricali e gli assistenti capo De Luca, Giordano, Irrera, Mantarro, Sturniolo, Tumore, Zuccaro.

La zona bonificata

