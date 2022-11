Nino Frassica: "Che felicità presentare il mio film a Messina" - Tempostretto

Alla multisala Apollo il comico e attore ha presentato "I racconti della domenica - La storia di un

Intervista video di Emanuela Giorgianni

MESSINA – Nino Frassica racconta l’emozione nel presentare nella sua città il suo nuovo film. Alla Multisala Apollo di Messina, l’attore ha appena introdotto, stasera, venerdì 11 novembre, “I racconti della domenica” di Giovanni Virgilio. Ovvero “la storia di un uomo perbene”. Con lui, il regista, l’attrice Stella Egitto e l’undicenne Raffaele Cordiano, anche loro messinesi.

Ha raccontato a Tempostretto il comico e volto popolarissimo della televisione italiana, e che spazia dalla radio al cinema: “Sono doppiamente contento. Mi piace far parte di questo bel film e sono felice di presentarlo qui. Esistono persone come il protagonista, persone speciali e rare, anche se la cronaca non ne parla”.

Regista, cast e giornalista Franco Cicero (a sinistra) all’Apollo

Articoli correlati